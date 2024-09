Capital santé: faut-il se priver de sucre au quotidien ? Pas forcément explique un diététicien

Souvent présent dans notre quotidien et pas toujours sain, Caroline Fontenoy s'est intéressée au sucre pour Capital Santé. Est-ce une drogue dure, comme on le dit ? Est-il néfaste pour notre santé en cas de surconsommation ? Faut-il vraiment s'en priver ? Le responsable du service diététique aux Cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles, Pierre Garin, a apporté des éléments de réponse sur le sujet.

Pour répondre à la question, le responsable du service diététique aux Cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles, Pierre Garin, était l'invité de Caroline Fontenoy. Tout d'abord, il rappelle la nécessité pour notre corps d'avoir du sucre. "Le sucre est une molécule nécessaire à la survie de l'homme, puisque le glucose circule effectivement dans notre sang. Donc, nous avons une nécessité de consommation. Et si vous faites l'expérience avec un jeune nourrisson et que vous mettez un peu de sucre sur ses lèvres, vous verrez apparaître un sourire, quel que soit le continent. Il semble donc, effectivement, qu'au niveau génétique, nous ayons une certaine prédisposition à la consommation de sucre. Et c'est nécessaire, car si vous mangez trop peu de sucre, vous risquez l'hypoglycémie, c'est-à-dire une diminution de la concentration de glucose dans votre sang, ce qui peut entraîner une certaine faiblesse. Donc, le sucre en soi n'est pas un poison", explique-t-il.

Cependant, il porte une attention particulière à ce que l'on nomme le "sucre ajouté", qui, "peut être un véritable poison et empoisonner notre vie, car on constate que l'excès de sucre entraîne de nombreuses caries, l'obésité et le diabète. Donc, il faut bien différencier, je dirais, le sucre avec un S ou sans S".

Il différencie donc ce que l'on pourrait appeler le "bon" et le "mauvais" sucre. "Il y a le sucre, ce que nous appelons en nutrition les glucides classiques, que vous allez consommer sous forme, par exemple, de pain, de riz ou de céréales complètes dans lesquelles se trouvent des sucres qui sont bons pour votre santé. Et puis, il y a tous les snacks et les aliments ultra-transformés qui, malheureusement, contiennent du sucre, dont certains sont extrêmement nocifs et peuvent même entraîner des pathologies très graves, telles que, par exemple, le sirop de glucose-fructose (...)."

Mais comment vérifier, lorsque l'on fait des courses, quels produits sont sains pour nous ? Le diététicien donne une petite astuce très simple : "Il faut apprendre quelque chose qui est assez facile : faire confiance à l'industrie. Ce qui est important, c'est de lire les étiquettes pour bien voir quel type de sucre il y a, si c'est du sucre ajouté ou pas. C'est très simple : lorsque vous regardez les ingrédients, vous constatez une chose, c'est que si ça commence par le sucre, posez-vous déjà la question de savoir si c'est normal. Si vous achetez du potage ou du ketchup et que vous voyez 'sucre' en premier dans la liste, demandez-vous si, dans votre potage maison ou si vous prépariez un ketchup maison, vous ajouteriez du sucre. Ben non. Il faut donc être cohérent par rapport à ce que vous souhaitez consommer (...)".