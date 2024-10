Comment éviter la prise de poids en hiver ? Selon ce spécialiste, il y a un rapport avec... le sommeil

De plus, les statistiques en Belgique montrent que la problématique du surpoids concerne un adulte sur deux et que 18% de la population est obèse, selon un article du journal Le Soir.

Le rédacteur en chef du magazine "Sport & Vie " met en avant l'importance de réintroduire des activités physiques dans la vie quotidienne pour lutter contre la prise de poids en hiver. Marcher davantage, faire du vélo, prendre les escaliers sont autant de conseils simples, mais efficaces pour augmenter les dépenses caloriques. Toutefois, certains spécialistes recommandent également de surveiller de près l'apport calorique et de comprendre les impacts de chaque activité physique sur la dépense énergétique.

Outre l'activité physique, le sommeil joue un rôle crucial dans la régulation du poids. En effet, des études montrent une corrélation entre la réduction du temps de sommeil et la prise de poids. Le manque de sommeil influence la production d'hormones régulant l'appétit, ce qui peut conduire à une augmentation de la sensation de faim et à une difficulté à ressentir la satiété.

"Il se trouve que la ghréline est une hormone qui donne envie de manger et que la leptine est une hormone qui correspond au sentiment de satiété. Et donc quand on dort mal, on est plus difficilement rassasié", explique Gilles Goetghebuer.