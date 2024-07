"Mes trois enfants ont été hospitalisés en Côte d'Ivoire": comment éviter de rentrer de vacances en étant malade?

Mais lorsqu'il s'agit de destinations plus exotiques, étudier chaque pays avec minutie est capital pour savoir quelle maladie y sont courantes et quel vaccin ou médication prendre.

Les vacances nous font un bien fou, mais à condition de prendre quelques précautions pour éviter de rentrer en état malade. En fonction des destinations, il s'agit d'être plus ou moins vigilant. Pour les destinations classiques, connues, et relativement proches, les risques demeurent limités.

Exemple avec Gaëtan, qui est parti avec sa famille au Bénin. Le père de famille a l'habitude de voyager et donc de prendre les mesures qui s'imposent : "se renseigner au niveau de tout ce qui est vaccination obligatoire, et il y a des spécialistes pour les maladies tropicales", explique-t-il.

Comme il n'existe pas de vaccin contre la malaria, pour éviter d'avoir à prendre un traitement médicamenteux et empêcher les effets secondaires, Gaëtan et sa famille ont décidé de ne pas prendre un médicament contre la malaria. "Sur place, on a essayé d'éviter de se faire piquer par les moustiques et on a pris de l'Artemisia, une plante naturelle qui aide beaucoup les populations à se prémunir de la malaria. Ça n'a pas suffi, on était beaucoup plus sensibles aux piqûres, et donc on a quand même tous les cinq eue. Mes trois enfants ont été hospitalisés en Côte d'Ivoire".

"Ils ont été très bien soignés"

Même dans un petit village reculé, cette famille a été très bien soignée : "On est tombés sur un magnifique médecin, dont je me rappellerai toute ma vie. L'endroit où on était ne ressemblait pas à grand chose, mais ils ont été très très bien soignés", explique encore Gaëtan.