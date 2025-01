Pannes informatiques dans les hôpitaux: à Charleroi, une journée d'inactivité ferait perdre 2 millions d'euros à l'établissement

De plus en plus de services hospitaliers sont complètement informatisés. Cela permet une prise en charge rapide du patient et un partage d'informations, mais en contrepartie en cas de panne informatique, c'est donc la paralysie. Une journée de perdue représente par exemple 2 millions d'euros de pertes au Grand Hôpital de Charleroi. La sécurité des systèmes informatiques est donc renforcée au maximum.

Octobre 2021, la clinique Saint-Luc à Bouges est victime d'une attaque informatique. Toutes les consultations sont annulées. Angie, employée administrative, s'en souvient. Elle avait été mise en chômage économique durant 2 jours. "Si on ne sait pas lire une carte d'identité, c'est déjà problématique, puisque depuis le 1er janvier, le remboursement Unami exige la lecture de la puce de carte d'identité", explique-t-elle. "Puis on est en lien direct avec les mutuels aussi, et on a les agendas des médecins."

Depuis, l'hôpital a renforcé la sécurité. "On se protège avec des antivirus, on se protège avec des systèmes de sécurité externe, interne", affirme Philippe De Rosen, directeur du département informatique de la clinique Saint-Luc de Bouge. "On se protège également avec des backups et des solutions très résilientes, capables de redémarrer le plus rapidement possible."