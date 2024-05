"Pour que le corps fonctionne mieux tout seul" : découvrez la réflexologie plantaire, médecine traditionnelle chinoise

Sarah, ergothérapeute, s'est formée à la réflexologie plantaire. Elle a remarqué que dans les centres et cabinets paramédicaux, ainsi que dans les hôpitaux, de plus en plus de pôles "bien-être" apparaissaient. Elle a donc décidé de se spécialiser dans cette pratique.

"Les différents systèmes du corps se retrouvent sous forme de cartographie dans les pieds, donc on peut retrouver le système respiratoire, le système digestif. En travaillant une zone dans les pieds, on va pouvoir agir sur sa zone réflexe dans le corps. Une personne peut venir me voir avec un problème physique par exemple, 'Je suis ballonné', c’est l'un des problèmes que je rencontre très souvent", explique-t-elle.