Signé Giltay: Plus d'un million de français renoncent à se faire soigner chaque année, comment faire face aux déserts médicaux?

En France, la crise du Covid a révélé de manière criante les difficultés du secteur médical. Fermeture de lits, de maternités, de petits hôpitaux et rareté des médecins généralistes, les problèmes sont nombreux. L'un des plus graves, c'est probablement l'apparition de déserts médicaux qui touchent 30 % des Français, surtout en zone rurale.

Un célèbre livre publié en 1947 avait pour titre « Paris et le désert français ». Il dénonçait la concentration à Paris de l'essentiel des pouvoirs et des services. Depuis cette publication, hormis l'apparition de grandes agglomérations régionales, rien n'a changé. Dans le secteur médical, cette fracture est dramatique. Si vous vivez à Paris, à Lille, à Bordeaux, à Marseille, à Lyon, à Nice, à Toulouse, à Strasbourg, pas de problème. Mais pour le reste, la France se vide. Les jeunes praticiens ne veulent plus s'installer en zone rurale. Le médecin de campagne, dont l'épouse était la secrétaire, n'existe plus.

Plus d'un million de Français renoncent à se faire soigner

En France, l'installation des médecins est libre et les jeunes préfèrent ouvrir ou reprendre un cabinet, à Paris ou sur la Côte d'Azur, plutôt que dans le Pas-de-Calais ou le Massif central. Résultat, 30% des patients vivent dans une zone à accès médical difficile, où il faut au moins une demi-heure de trajet pour atteindre un médecin. Comme la population rurale, souvent âgée et en difficulté économique, a du mal à se déplacer, 1,6 million de personnes renoncent chaque année à se faire soigner.