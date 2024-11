"Ton garçon ne t'aime plus du jour au lendemain": une pédiatre explique comment gérer au mieux la puberté

C'est une étape inévitable pour tous les parents: la puberté des adolescents. Selon une étude, les pubertés précoces sont de plus en plus courantes. Mais comment aborder ce sujet avec ses enfants? Nous faisons le point avec Barbara Abramovicz, pédiatre à la clinique Gabrielle à Uccle.

"La puberté, c'est la mise en route de changements corporels, mais aussi psychologiques, à cause de l'imprégnation d'hormones sexuelles qui se mettent en route et qui font que les corps se transforment en corps d'adulte", explique d'emblée Barbara Abramovicz.

Les corps changent, des poils apparaissent, les premières règles aussi surviennent chez les filles. Autant de chamboulements chez les adolescents... et les parents aussi. Comment faire en sorte que tout cela se passe en douceur ? Comment choisir les bons mots pour que les enfants vivent cela de la meilleure manière possible ?

Il est important de toujours parler à son enfant : "Dire : 'On va peut-être commencer à mettre des protège-slips pour les premières règles', on doit leur expliquer pourquoi il y aura des règles. Il est important de toujours bien communiquer".

L'adolescent ou pré-adolescent peut aussi exprimer une hyperémotivité et une opposition par rapport à ses parents. "Ton garçon, qui t'adorait et qui avait une loyauté totale envers ses parents, ne t'aime plus du jour au lendemain. Ce n'est pas facile pour les parents", avoue Barbara Abramovicz. La pédiatre implore aux parents d'être vigilants à une chose : "S'il vous plaît, les parents, gardez le contact ! Dites-vous que c'est une phase totalement normale".

C'est une phase de changement qui peut être dure à vivre pour les parents aussi. "Si vous êtes en colère, car votre adolescent ne fait que dormir ou est toujours fatigué, il se pourrait que ce soit dû à la puberté ! On dit toujours "mon ado ne veut plus bouger de son lit !" Je vous assure qu'ils sont crevés, la fatigue des adolescents, c'est comme les bébés, ils dorment beaucoup. L'adolescent a besoin de dormir car il grandit énormément", développe la pédiatre.

En effet, les enfants n'osent pas toujours poser des questions, c'est à ce moment que le rôle du parent est crucial. "Quand ils commencent à avoir une moustache, il faut leur montrer qu'on s'occupe de leur peau, il faut aller acheter le premier petit rasoir. Il faut tourner ça à la rigolade. Ce qui est génial, c'est de dire : 'Tu sais quoi, c'est une phase, un passage obligé et inévitable. On ne reste pas un enfant'", préconise la pédiatre.

Perturbateurs endocriniens

Selon une étude de l'UCLouvain, les pubertés précoces sont de plus en plus courantes. "On estime qu'une puberté précoce arrive avant l'âge de 10 ans. Donc, après l'âge de 10 ans, même si ça reste très tôt, on ne considère plus que c'est précoce", explique Barbara Abramovicz.

L'augmentation de ce phénomène serait principalement due à des facteurs environnementaux, notamment à cause des perturbateurs endocriniens : "On retrouve des perturbateurs endocriniens dans l'alimentation, mais aussi, c'est abominable, dans les jouets en plastique pour enfants. Ils sont partout et ça perturbe tout le système hormonal", déplore-t-elle.

Adéquation entre le cerveau et le corps

Lorsque un enfant de 8 ou 9 ans subit une puberté précoce, il n'est pas du tout prêt psychologiquement. Son cerveau n'est pas en adéquation avec son corps. "Quand il y a une puberté précoce, il y a un risque sur la croissance et sur la taille définitive. On doit agir. On doit exclure toute cause au niveau organique, au niveau hormonal et cérébral. Mais on peut avoir des pubertés précoces qui ne sont pas dues à un problème organique et on doit les stopper si ça arrive vraiment trop tôt. Ce n'est pas toujours facile pour les enfants", conclut-elle.

Les signes de la puberté chez les garçons :

Un effet sur la croissance, les garçons vont grandir très fort durant quatre ans

L'apparition de poils pubiens

Des poils au niveau axillaire

Le volume des testicules augmente, tout comme la taille du pénis

Les mauvaises odeurs

L'acné

La fatigue

Les signes de la puberté chez les filles :