Cœur affaibli, squelette vieilli, vue qui baisse: le retour des astronautes sur terre peut être… violent

Leur séjour dans l’espace devait durer 8 jours… ils y sont restés plus de 280, à cause d’un problème technique sur leur capsule Boeing. À présent, un gros défi attend les deux astronautes américains Butch Wilmore et Suni Williams: se réhabituer à la vie terrestre.

Dans l’espace, on le sait, il n’y a pas de force pesanteur. Tout le corps humain est perturbé, à commencer par les muscles. Malgré une séance de sport de 2 heures par jour, ils ne sont presque pas sollicités. Le cœur s’affaiblit parce qu’il ne doit plus fournir autant d’efforts. Il faut donc le réhabituer à la gravité .

20 ans de vieillissement en 6 mois

En fait, en orbite, tout le squelette s’affaiblit. Il ne doit plus soutenir le poids du corps. Selon les estimations, six mois en micropesanteur équivalent à près de 20 ans de vieillissement sur Terre en termes de perte osseuse.

À côté de ces conséquences plutôt évidentes, d’autres sont moins visibles… Les astronautes ont moins d’odorat en orbite. Leur vue peut baisser. Enfin, comme tout flotte, la sensation du toucher change. Il faut donc se réhabituer, une fois sur Terre, aux frottements sur la peau.

En conséquence, les astronautes sont suivis de près dès leur retour de mission. Un entraînement physique de 45 jours, des bilans de santé, des prises de sang. Ils ont souvent des pertes d'équilibre et doivent rétablir les fonctions de leur oreille interne.

Selon une étude portant sur les séjours courts dans l’espace publiée l'an dernier, si tout se passe bien, les astronautes peuvent récupérer environ 95 % de leurs capacités dans les six mois suivant leur retour. Les recherches se poursuivent pour les séjours plus longs et pour imaginer les conséquences sur le corps d’un voyage plus lointain. Comme un périple vers la planète Mars.