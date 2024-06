De nouvelles avancées dans la compréhension de la maladie d'Alzheimer

La maladie d'Alzheimer (MA) est la forme la plus courante de démence. Les patients éprouvent d'abord des difficultés à se souvenir de certains événements, mais la situation peut évoluer et amener à des troubles du langage, une désorientation, des sautes d'humeur et des troubles du comportement.

Si le lien avec la présence de plaques amyloïdes dans le cerveau avait déjà été établi, la cause précise de cette affection est encore inconnue. Les plaques, constituées d'amas de fragments mal repliés de la protéine ß-amyloïde, se forment dans les neurones. Une étude menée par l'équipe de la professeure Lucía Chávez Gutiérrez du centre VIB-KU Leuven a permis de franchir une étape importante dans la compréhension de la composition de ces plaques.