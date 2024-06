Ecolo salue une victoire pour la nature et une réussite de la présidence belge

Ecolo a qualifié lundi l'adoption de la loi européenne sur la restauration de la nature de "victoire pour la nature" et de "réussite pour la présidence belge".

"Le message est clair : il faut poursuivre la concrétisation et la mise en œuvre du Green Deal. Cette loi sur la restauration de la nature, bien qu'imparfaite, reste essentielle avec une base pour de futures mesures plus ambitieuses en matière de restauration de notre environnement et de lutte contre l'effondrement de la biodiversité", ont souligné les Verts francophones dans un communiqué.