Environ 500 personnes défilent dans les rues de Bruxelles lors d'une marche pour le climat

Environ 500 personnes ont participé dimanche à une marche pour le climat à Bruxelles, a indiqué l'organisation à l'origine de l'évènement Rise For Climate Belgium. Par le biais de cet évènement intitulé "Touche pas à mon futur", l'organisation espère inciter la société civile à s'opposer à l'éventuelle réduction des politiques climatiques et aux politiques d'austérité, alors que l'extrême droite monte un peu partout en Europe.

La marche a démarré vers 14h00 au Carrefour de l'Europe et a pris fin sur la place Jean Rey, dans le quartier européen.

Rise For Climate veut remettre l'enjeu climatique au coeur de l'agenda d'un contexte "hostile", en se référant, entre autres, à l'ascension de l'extrême-droite en Europe et aux politiques d'austérité. "Nous sommes consternés par la montée d'une politique qui n'est pas uniquement hostile au climat et à l'environnement, mais qui est surtout réactionnaire, autoritaire, xénophobe, homophobe, sexiste, antiscientifique, nationaliste et eurosceptique", avancent les organisateurs.