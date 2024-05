Le jardin botanique de Meise inaugure un nouveau complexe de serres

"Cette nouvelle infrastructure était désespérément nécessaire", souligne l'équipe du jardin botanique. "La protection des espèces menacées est plus urgente que jamais. Ici, nous sauverons les plantes menacées d'extinction, au travers de leur étude et de leur préservation."

Le nouveau complexe, baptisé l'"Arche verte", se compose de 22 serres et s'étend sur 7.600 mètres carrés. Grâce à quatre régimes de température et différentes conditions d'humidité et de luminosité, il a été possible de recréer les conditions présentes dans des zones climatiques aussi bien sèches qu'humides.