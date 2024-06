A mi-chemin entre la planète et l'étoile: de nouvelles naines brunes repérées dans la Voie lactée

Un genre inhabituel de naines brunes, des objets célestes encore peu connus, à mi-chemin entre la planète et l'étoile, a été détecté grâce à une "prouesse technologique" des télescopes spatial Gaia et terrestre Gravity au Chili, selon une étude.

Plus grosses que des planètes mais plus petites que des étoiles, les naines brunes sont difficiles à repérer du fait de leur faible luminosité. Elles sont d'autant moins visibles quand elles se trouvent près d'une étoile mille fois plus brillante.