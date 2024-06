Quatre éoliennes Luminus inaugurées dans le parc de Ghlin-Baudour

"Notre volonté est d'aider nos clients à réduire leur consommation d'énergie et leur empreinte carbone", plaide M. Leblanc au sujet des nouvelles constructions du parc éolien de Ghlin-Baudour. "En construisant une éolienne sur leur site, les entreprises réduisent leurs émissions de CO2, leur facture énergétique et ancrent l'activité et l'emploi localement en rendant le site plus compétitif", ajoute-t-il, tout en relevant que 3.700 tonnes de CO2 seront évitées chaque année.

Les quatre nouvelles installations éoliennes de Luminus et de ses partenaires complètent depuis ce vendredi un parc de six éoliennes sur le territoire de Ghlin-Baudour, près de Mons. Au total, l'investissement de cinq de ces éoliennes, "neutres en carbone" d'après le fournisseur en énergie, est supporté par une filiale de Luminus, ActiVent Wallonie, un partenariat public-privé incluant plusieurs intercommunales.