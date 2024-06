Un nouveau "Big Jump" le 14 juillet pour attirer l'attention sur la qualité des rivières

Un nouveau "Big Jump" sera organisé le dimanche 14 juillet à travers l'Europe. À l'occasion de cette 20e édition, des milliers de baigneuses et de baigneurs devraient à nouveau se jeter à l'eau pour attirer l'attention sur la propreté des lacs et des rivières, annoncent jeudi les organisateurs.

Une trentaine de sites participeront à l'édition belge, coordonnée par l'ASBL GoodPlanet Belgium : 21 en Flandre et 10 en Wallonie. Parmi les endroits où piquer une tête figure le lac de Bambois, à Fosses-la-Ville, qui sera accessible à partir de 14h45, indique l'association IDEF dans un communiqué. L'ensemble des lieux de plongeon sont à retrouver sur le site de GoodPlanet.

"Les défis liés à la qualité de l'eau demeurent. Nos eaux souterraines et de surface sont fortement polluées et souvent de mauvaise qualité en raison de divers facteurs", rappelle GoodPlanet Belgium. En Wallonie, l'état des masses d'eau de surface s'améliore lentement. "On passe de 36% en bon ou très bon état écologique en 2008 à 44% dix ans plus tard", illustre l'association. "Des mesures effectuées en 2023 ont montré que seul un cours d'eau en Flandre sur 195 était en bon état, ce qui est choquant", ajoute-t-elle.