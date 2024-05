"Votez pour les générations futures", clame le mouvement des Grands-parents pour le climat

Les manifestants appellent les citoyens européens à voter en faveur de partis soucieux de porter des "mesures fortes" au vu des enjeux environnementaux et climatiques.

De 11h30 à 12h30, une soixantaine de personnes étaient réunies sur la place du Luxembourg pour "siffler et chanter leur espoir et leur détermination" à l'approche des élections européennes. "La nature ne vote pas, votez pour elle", arboraient certaines pancartes.

Selon le mouvement citoyen, la mobilisation des électeurs "ayant à cœur l'avenir des générations futures" est nécessaire pour garantir que le futur parlement poursuive "les mesures positives prises par le parlement actuel afin de lutter contre le dérèglement climatique et préserver la biodiversité".

"Nous sommes convaincus de l'importance cruciale des élections européennes. L'Europe est un acteur de première importance sur la scène mondiale et joue un rôle essentiel pour impulser une politique en faveur du climat", a déclaré la coprésidente de l'association européenne des Grands-parents pour le climat, Godela von Kirchbach.

"Nos enfants et petit-enfants, ainsi que leurs descendants, méritent qu'on se mobilise et que l'on vote pour le climat et la biodiversité", ont conclu ces derniers.