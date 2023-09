Bpost passe le cap des 3.000 points d'enlèvement de colis

Le réseau actuel est constitué de 656 bureaux de poste, 654 points poste, 879 points colis et 811 distributeurs de colis. Les bureaux de poste permettent d'envoyer ou de retirer des colis, mais aussi de bénéficier d'une gamme complète de services postaux et bancaires, ainsi que d'un accompagnement personnalisé. Outre le traitement des colis, les points poste offrent également des services de base, tels que la vente de timbres-poste ou l'envoi de virements. Seuls les points colis et les distributeurs de colis se concentrent exclusivement sur l'enlèvement et l'expédition de paquets.

Le consommateur peut ainsi retirer ou déposer un colis dans n'importe quelle commune de Belgique, et se trouve généralement à un maximum de six minutes à pied, à vélo ou en voiture d'un point d'enlèvement, selon des calculs de bpost.