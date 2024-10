Bretagne: un projet de parc éolien bloqué par des menhirs

La justice administrative a annulé mardi l’autorisation de construire et d'exploiter trois éoliennes à Porspoder (Finistère), en raison notamment de la proximité de plusieurs menhirs classés au titre des monuments historiques.

Le site prévu pour construire les éoliennes jouxte en effet "les menhirs de Kergadiou, dont l’un est dressé et l’autre couché, situés à 540 mètres de l'éolienne n°3", souligne la cour dans un communiqué. "Aucun relief ni obstacle naturel ne sépare les éoliennes litigieuses de ces menhirs de granit rose, classés au titre des monuments historiques par un arrêté du 25 septembre 1883, menhirs qui constituent des marqueurs dans le paysage", note la cour.

"Par leur proximité et leur hauteur, les éoliennes litigieuses auraient pour effet de perturber le rapport d’échelle de ces menhirs, et plus particulièrement du menhir dressé de Kergadiou, à leur environnement paysager", insiste-t-elle.

La cour souligne en outre que le projet contesté se situe entre 1.000 et 1.750 mètres de nombreux autres sites mégalithiques classés au titre des monuments historiques, tels que le menhir de Kérouézel, les menhirs de Traon-Igou et ceux de Mesdoun, les menhirs, pierres couchées et alignements de Saint-Dénec ou encore le dolmen dit de Mezou Poulyot à Kerménou.