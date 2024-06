Création d'une structure pour réunir les acteurs wallons de l'aéronautique et du spatial

Les acteurs wallons des secteurs aéronautique et spatial vont pouvoir se fédérer dans une seule structure, intitulée GIWAS (pour Groupement wallon des industries aéronautiques et spatiales), annonce mardi Wallonie Espace. Cette association réunit 31 entreprises et universités actives dans la recherche et le développement spatial à Wallonie et à Bruxelles.

Selon l'association, l'aéronautique et le spatial représentent "plus de 14.000 emplois en Wallonie", répartis au sein de grandes entreprises mais aussi nombre de PME et start-ups. Le communiqué pointe également les deux aéroports régionaux (Liège et Charleroi).

Yves Delatte, CEO du groupe Sonaca et président des Entreprises Wallonnes de l'Aéronautique (EWA), vient d'être élu président de Wallonie Espace. "Sa première action est de fédérer l'ensemble des acteurs wallons de l'aéro et du spatial" au sein de GIWAS, explique le communiqué.

Wallonie Espace relève que l'aéronautique et le spatial ont comme point commun un potentiel de croissance significatif tout en étant confrontés aux enjeux du développement durable.

"Les acteurs wallons de l'aéro et du spatial sont reconnus mondialement pour leur expertise. Ensemble, nous sommes certainement les secteurs les plus porteurs en termes de création de richesse, d'emplois et d'innovation pour les 10 prochaines années en Wallonie", ose Yves Delatte, président du futur GIWAS, dans le communiqué. "Il est donc important que nous parlions d'une même voix."

Actualité politique oblige, M. Delatte a sollicité un rendez-vous avec le MR et les Engagés, qui négocient pour former un gouvernement au niveau de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il indique également une rencontre prochaine avec les représentants des fédérations bruxelloise et flamandes "pour aligner les besoins de l'ensemble des acteurs belges de l'aéro et du spatial".