A Cuba, le casse-tête des multiples monnaies

En 2021, le gouvernement communiste a mis en oeuvre une réforme monétaire unifiant les deux monnaies nationales circulant dans le pays : le peso cubain et le peso convertible aligné artificiellement sur le dollar et échangeable contre des devises. Il s'agissait de rendre plus attractive l'économie de l'île aux yeux des investisseurs étrangers.

Trois ans plus tard, à rebours de l'objectif affiché, ce sont quatre monnaies qui circulent : le peso cubain, fortement dévalué sur le marché informel, le dollar, l'euro et le MLC (monnaie librement convertible), une monnaie virtuelle lancée en 2019 par le gouvernement. Cette monnaie, est abondée par des dollars sur une carte magnétique, mais ne peut pas être échangée dans les banques contre des liquidités.

L'existence de deux taux de change officiels, un pour les entreprises (24 pesos/1 dollar), l'autre pour les particuliers (120 pesos/1 dollar), sans compter le taux informel (environ 320 pesos/1 dollar), complexifie encore la situation.