Des indices européens attentistes et dans le rouge

AB InBev (53,36) et Proximus (7,60) se démarquaient en s'appréciant de 0,1% en compagnie de Ackermans (143,70), positive de 0,2%, les baisses étant emmenées par Aedifica (56,40) et D'Ieteren (161,30), en recul de 1,6%.

Melexis (80,05) et Sofina (202,00) suivaient en cédant un peu plus de 1,4% à l'instar de WDP (24,60). KBC (59,72) et Ageas (40,12) concédaient 0,1% tandis que Solvay (109,40) et UCB (83,48) reculaient de 0,3 et 0,8%, arGEN-X (489,90) et Galapagos (33,45) de 0,1 et 1%.