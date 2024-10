Fermeture de 23 magasins Cassis & Paprika: 10 en Wallonie, 11 en Flandre, 2 à Bruxelles

Parmi la liste des magasins qui vont fermer leurs portes, dont Belga a pu prendre connaissance via une source proche du dossier, on en retrouve 10 en Wallonie (Andenne, Aubel, Dinant, Gembloux, Hornu, Messancy, Mons, Namur, Tubize et Wauthier-Braine), 11 en Flandre (Anvers, Alost, Denderleeuw, Gand, Ypres, Izegem, Kapellen, Louvain, Ninove, Audenarde et Turnhout) et 2 à Bruxelles (Basilix et Westland).

Lors de ce CEE, l'enseigne de magasins de vêtements a annoncé que le fonds d'investissement spécialisé dans le redressement des entreprises Futura Capital Fund est sur le point de signer la reprise de 70% des activités de Cassis & Paprika.