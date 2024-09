Grève chez Boeing: reprise des négociations mardi

Les négociations entre l'avionneur américain Boeing et le syndicat international des machinistes et des ouvriers de l'aérospatial (IAM) vont reprendre mardi, dans le cadre d'une médiation fédérale, a indiqué l'antenne locale de l'organisation syndicale.

"Le syndicat va rencontrer mardi les médiateurs fédéraux mandatés par le service fédéral de médiation et de conciliation (FMCS) et Boeing pour commencer les discussions", a précisé sur son site internet l'IAM-District 751, qui représente plus de 33.000 syndiqués de Boeing dans la région de Seattle (nord-ouest).

Contacté par l'AFP, Boeing n'a pas réagi dans l'immédiat. Dès l'annonce de la grève, le groupe avait indiqué avoir hâte de retourner à la table des négociations pour parvenir à un accord.