La BID prévoit d'accorder 3,8 milliards de dollars de crédits à l'Argentine

La Banque interaméricaine de développement (BID) prévoit d'accorder 3,8 milliards de dollars de crédits à l'Argentine, a annoncé dimanche son président, Ilan Goldfajn, en saluant le retour du pays à l'excédent budgétaire en quelques mois sous le gouvernement de Javier Milei.

L'institution envisage d'accorder plus de 2,4 milliards de dollars de prêts au secteur public en 2024, et la BID Invest de financer plus de 20 projets privés pour 1,4 milliard de dollars au cours des deux prochaines années, a-t-il détaillé dans le quotidien britannique Financial Times. Les projets du secteur privé concernent les domaines de l'agroalimentaire, des infrastructures, de l'énergie et des mines. M. Goldfajn a en partie salué la politique du président argentin Javier Milei, en fonction depuis fin 2023. "En seulement sept mois, (l'Argentine) a fait des progrès notables dans le rétablissement de l'équilibre budgétaire si nécessaire, en convertissant un déficit primaire de 2,9% du PIB fin 2023 en un excédent de 1,5% du PIB à fin août de cette année", a-t-il déclaré.

"Cela n'a pas été facile", a-t-il reconnu, évoquant des réductions drastiques de dépenses, des hausses des tarifs des services publics, des taxes exceptionnelles. Et pour M. Goldfajn, il reste "essentiel de continuer à améliorer l'efficacité des dépenses et à réorienter les ressources pour mieux soutenir les Argentins les plus vulnérables". "L'objectif ultime est de créer des opportunités d'emploi et de parvenir à une croissance durable et inclusive", a-t-il ajouté.