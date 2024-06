La Bourse de Paris poursuit son timide rattrapage

Mais l'indice vedette parisien est loin d'avoir retrouvé son niveau d'avant les élections européennes, au-dessus de 8.000 points, et reste en baisse de 4,66% depuis le 7 juin.

L'indice européen Eurostoxx 600, emporté dans la tourmente politique française, a fini mardi en progression de 0,69% à 515 points, contre plus de 523 à la clôture vendredi 7 juin, avant le scrutin européen.

Après avoir "réagi rapidement en essayant de comprendre la situation et de voir les impacts potentiels" la semaine dernière, désormais "on est dans une deuxième phase d'analyse" plus rationnelle, a relevé Nicolas Budin, responsable gestion actions chez Myria AM.