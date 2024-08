Le BEL 20 progresse mais reste freiné par arGEN-X

KBC (69,46) cédait également 0,06% en compagnie d'UCB (160,95) qui reperdait 0,37%, Ackermans (172,00) et Melexis (80,30) perdant 0,58 et 0,19%. Galapagos (23,34) bondissait par contre de 3,92% tandis que Solvay (31,27) et Syensqo (70,86) s'appréciaient de 0,13 et 1,29%.

Umicore (11,47) rebondissait de 2,96% après avoir gagné virtuellement jusqu'à 7%.

Les résultats de Belysse (0,85) et What's Cooking (82,00) étaient par ailleurs salués par des bonds de 9 et 15,5%. VGP (96,50) avait de même bondi de 6,6% avant de terminer sur un repli de 1% alors que SmartPhoto (25,50) plongeait de 5,9%, Qrf (10,40) gagnant pour sa part 2,4%.