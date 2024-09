Le BEL 20 repasse de justesse sous les 4.300 points

Galapagos (25,88) perdait 1,97% tandis que Solvay (35,20) et UCB (162,00) étaient positives de 1,62 et 0,40%, arGEN-X (485,60) remontant de 1,44%.

Syensqo, absente des écrans suite à un problème technique chez Euronext, 14 éléments de l'indice bruxellois terminaient en baisse, D'Ieteren (189,90) et Umicore (11,66), en tête avec des reculs de 3,56 et 2,35%, Aedifica (62,90) abandonnant 2,40%.

Lotus Bakeries (12.040) s'appréciait de 0,33% alors que AB InBev (59,38) reculait de 0,40%, KBC (71,42) et Ageas (47,92) de 0,56 et 0,46%.

WDP (23,94) et Cofinimmo (66,00) reculaient de 1,72 et 1,64%. Melexis (74,15) et Elia (102,70) valaient 1,46 et 0,39% de moins que vendredi, GBL (69,95) et Ackermans (190,70) reperdant 1,34 et 1,24%.

Hors BEL 20, Belysse (0,93) et Ekopak (17,80) se distinguaient par des hausses de 5,7 et 3,2% en compagnie de Unifiedpost (3,50), positive de 4,5%. Des reculs de plus de 2% étaient par contre enregistrés en VGP (92,00), Care Property Invest (14,36) et Home Invest (18,62) ; Banimmo (3,14) et Agfa-Gevaert (1,07) chutant de 3,1 et 4,3%.