Le BEL 20 a surpassé ses voisins en bondissant de plus de 100 points

Melexis (76,55) rebondissait de 3,52% tandis qu'UCB (111,75) progressait de 3,81% supplémentaires en compagnie de Solvay (24,16) et Syensqo (85,84), positives de 0,54 et 2,11%.

Les immobilières voyaient Cofinimmo (58,40) et Aedifica (53,55) remonter de 2,01 et 2% tandis que WDP (25,60) regagnait 2,48%.

KBC (68,90) et Ageas (40,79) gagnaient 1 et 0,59%, Ackermans (159,90) et Sofina (201,40) étant positives de 1,27 et 1,41%, D'Ieteren (203,00) et Umicore (20,95) de 0,89 et 0,14%.

Des augmentations de capital faisaient par ailleurs plonger Sequana Medical (1,46) et Onward Medical (4,71) de 33,6 et 21,5%, Biotalys (3,18) et Hyloris (11,10) abandonnant 6,2 et 4,3% alors que Mithra (0,2305) et Nyxoah (14,55) regagnaient 2,7 et 8,6%. IBA (12,12) était positive de 3,4% après des résultats supérieurs aux attentes et une chute de 6% en début de journée.