Le Biopark de Charleroi augmente son capital et accueille l'UMons parmi ses partenaires

Ce plan stratégique se décline en quatre axes : tripler la surface du site dédié aux biotechnologies et doubler les infrastructures d'accueil, renforcer l'offre de formation et faciliter le recrutement, fédérer la communauté d'entreprises qui y sont présentes, et nouer des partenariats forts en Belgique et à l'international.

"Afin de mettre en œuvre ce nouveau plan stratégique et atteindre l'ambition des 10.000 emplois, il fallait donner au Biopark les moyens de ses ambitions", a commenté Grégoire Dupuis, CEO de Sambrinvest et président du Biopark.