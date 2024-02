Le plus gros avion de ligne chinois présenté à Singapour, une première à l'international

Le plus gros avion de transport de passagers produit en Chine sera présenté, pour la première fois à l'international, lors du plus grand salon aéronautique d'Asie, qui s'ouvre mardi à Singapour.

Il participera à des démonstrations de vol quotidiennes pendant les six jours du salon, et figurera parmi les appareils exposés dans un vaste centre de conventions près de l'aéroport de Changi.

Ce monocouloir est un concurrent potentiel de l'A320, l'avion le plus vendu au monde, de l'européen Airbus, et du 737 MAX de l'américain Boeing, qui se retrouve dans la tourmente après un incident en matière de sécurité.

"Le +made-in-China+ est encore stigmatisé dans l'industrie aéronautique, même si la Chine est aujourd'hui leader mondial sur le marché des véhicules électriques", a-t-il déclaré à l'AFP.

"Il faudra du temps pour que le C919 soit commandé par un grand transporteur", a-t-il ajouté, même si "la question est de savoir quand, et non pas si une compagnie aérienne de premier plan achètera un avion commercial fabriqué en Chine".

Le C919 est construit par l'entreprise publique Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), qui a également fait venir à Singapour son ARJ21, un avion régional bimoteur, plus petit et plus ancien.

- Boeing fait "profil bas" -

Plus de 1.000 entreprises du secteur de l'aviation et de la défense participent au salon, qui a lieu tous les deux ans.

La Chine, la Corée du Sud et la République tchèque disposeront pour la première fois d'un pavillon national.

Si Boeing est présent au salon, il ne présentera pas d'avion commercial, contrairement aux années précédentes.

La société ne s'est pas encore remise de l'incident spectaculaire survenu en janvier lorsqu'une porte d'un 737 MAX 9 de la compagnie Alaska Airlines s'est détachée de la carlingue en plein vol.

Un rapport préliminaire de l'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB) a conclu que quatre boulons censés maintenir la porte étaient manquants. Ils avaient été retirés à l'usine de Renton (Etat de Washington) lors d'une réparation, mais n'avaient pas été remis en place, selon l'enquête.

Cet incident, qui n'a fait que des blessés légers, a conduit l'administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) à immobiliser plus de 170 avions MAX 9 pendant environ trois semaines.

"Boeing fait intentionnellement profil bas et évite les feux de la rampe alors qu'il se débat avec une ligne de produits obsolète, la famille 737", a commenté M. Shukor.

Les organisateurs s'attendent à ce que le salon attire 50.000 visiteurs professionnels du monde entier, ce qui est proche des niveaux d'avant la pandémie.

Un salon édulcoré avait été organisé en 2020, en plein Covid, après le retrait de nombreux exposants, et l'édition 2022 avait eu lieu sans les deux jours ouverts au public.

Rappelant que 2018 avait été l'édition la plus importante du salon, Leck Chet Lam, directeur général d'Experia, l'organisateur de l'événement, a souligné que 2024 était proche de ce niveau, reflétant la reprise mondiale du transport aérien.

"Le trafic international de passagers est presque revenu aux niveaux d'avant la pandémie et devrait plus que doubler d'ici 2040", a souligné Cindy Koh, vice-présidente exécutive du Conseil de développement économique de Singapour.