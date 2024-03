L'équipage du navire antimine BNS Oostende découvre son futur outil

"Cette visite représente l'aboutissement de plusieurs années de travail et nous avons hâte de voir ce que l'avenir nous réserve à bord de l'Oostende", a expliqué le commandant du nouveau navire, le capitaine de corvette Nicolas Doyen.

Avant de monter à bord, l'équipage a visité les bureaux et le chantier naval de Naval Group, l'entreprise française qui construit les nouvelles plates-formes au profit de Belgium Naval & Robotics (BNR), un consortium de droit belge rassemblant les sociétés françaises Naval Group et Exail (ex-ECA Group), spécialiste des drones navals.

Naval Group, architecte et maître d'œuvre d'ensemble, est responsable de la conception des navires, de l'intégration globale, des essais et de la mise en service du système de mission (système de combat et système de lutte contre les mines).

Kership, co-entreprise de Naval Group et de Piriou, est chargé de la production des douze navires, qui sont assemblés au sein de ses chantiers navals de Concarneau et de Lanester (Morbihan), même si certains éléments sont construits en Roumanie et en Pologne.