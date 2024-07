Les bénéfices semestriels d'Airbus plombés par le spatial

L’avionneur avait déjà prévenu fin juin qu’il devait passer une nouvelle provision d’"environ 900 millions d'euros" au premier semestre liée au passage en revue des coûts de développement et des perspectives commerciales attendues de certains programmes de satellites de télécommunications et de navigation.

L’an passé Airbus avait déjà inscrit une charge de 600 millions d’euros dans ses comptes pour cette même activité spatiale, qui a représenté en 2023 environ 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur les 65,4 milliards réalisés par le groupe.

Le patron d'Airbus s'est dit "prudent" sur l'éventualité de charges supplémentaires à l'avenir, l'examen de certains programmes, notamment "un majeur" qu'il n'a pas nommé, se poursuivant encore "pendant plusieurs mois".

"Nous nous attaquons aux causes profondes de ces problèmes par le biais d'un plan de transformation, qui se concentrera notamment sur la mise en œuvre d'une stratégie plus sélective de réponse aux appels d'offre, sur le renforcement de la gouvernance et du contrôle internes, et sur le plan de maîtrise des coûts et de compétitivité", a expliqué-t-il lors d'une conférence téléphonique.