Les immobilières ont freiné l'indice BEL 20

Partager:

La tendance étant nettement positive des deux côtés de l'Atlantique, la séance de jeudi a également été bénéfique pour l'indice BEL 20 avec un gain final de 1,01% à 4.174,66 points.

Quinze de ses éléments étaient en hausse avec Syensqo (73,58) et arGEN-X (474,10) en tête avec des bonds de 3,08 et 2,53%. Les immobilières se démarquaient par contre avec des chutes de 2,34 et 2,39% en Aedifica (60,60) et Cofinimmo (61,15), WDP (23,86) abandonnant 2,05%. Galapagos (26,84) et UCB (164,15) étaient positives de 1,21 et 1,33% tandis que Solvay (31,08) se contentait d'un mieux de 0,48%.

Elia (97,15) reculait de 0,56% tandis qu'Ageas (46,14) reperdait 0,22%, KBC (70,42) étant par contre positive de 1,32% en compagnie de AB InBev (55,52) et Lotus Bakeries (11.200) qui s'appréciaient de 0,47 et 1,82%. Melexis (80,90) et Umicore (11,40) progressaient de 2,02 et 1,24%, D'Ieteren (218,00) et Ackermans (172,60) de 1,87 et 0,70%, Azelis (19,10) de 0,84%. Hors BEL 20, les résultats d'IBA (12,20) avaient été salués par un bond de plus de 4%, écart finalement ramené à 2,2%. Ceux de DEME (159,60) avaient de même été salués par un bond de plus de 6% pour une chute finale de 3,1%, parallèle à la perte de 3,3% de CFE (7,20).