L'usine Tupperware d'Alost reste ouverte mais les syndicats craignent un simple sursis

Tupperware emploie plus de 240 personnes dans l'usine de production à Alost. Tupperware General Services, qui englobe la recherche et le développement ainsi que d'autres services, compte également 44 travailleurs supplémentaires. Ceux-ci restent donc employés, mais en partie au titre du chômage temporaire. Cette situation ne changera pas tant que les volumes de production ne pourront pas être augmentés et que l'entreprise ne pourra pas vendre à nouveau des volumes plus importants.

La maison-mère est en train d'élaborer un plan de redressement, mais les syndicats belges n'y accordent que peu de crédit. On entend ici et là les mots "sursis de l'exécution". "À moins que Taylor Swift ne déclare soudainement qu'elle aime Tupperware, je ne vois rien venir", a déclaré Jan Holtyzer du syndicat socialiste ABVV. Ce dernier s'attend dès lors à ce que les activités des prochains mois soient dominées par une production minimale et une liquidation des stocks existants.

Ni la direction locale, ni la direction internationale de Tupperware n'ont pu être contactées par la presse.