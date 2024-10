Mouvement de grève mercredi matin chez Alysse Food à Seneffe

L'entreprise spécialisée dans la fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie compte 200 travailleurs dont 30 employés et 170 ouvriers.

Cette grève trouve son origine, d'une part, dans le licenciement d'un employé vendredi, une mesure que les travailleurs estiment "non raisonnable". D'autre part, des problèmes liés aux pannes de machines, au recours au chômage économique ainsi qu'à l'avenir de l'usine préoccupent les travailleurs. Une rencontre a été organisée avec la direction du groupe français Roullier, qui a racheté l'entreprise, mais aucune amélioration n'est constatée du côté des travailleurs.

"Quelque 70 travailleurs sont devant l'usine mercredi matin", a expliqué Sabrina Boukarfa, secrétaire permanente CSC alimentation et services. "Les travailleurs ont des préoccupations auxquelles ils n'ont pas trouvé de solutions pour le moment et cette grève est à considérer comme le mouvement ultime pour faire bouger les choses et avoir des réponses de la direction. Ils veulent reprendre le travail sans devoir se demander tous les jours quel sera l'avenir de l'entreprise. Nous demandons aussi la réintégration de l'employé qui a été licencié."

Syndicats et direction sont entrés en négociations mercredi en milieu de matinée.