Nonce Paolini, artisan de la transformation de TF1

Franck FIFE

Nonce Paolini, patron de TF1 de 2007 à 2016, faiseur et défaiseur des rois du JT, était considéré comme un dirigeant tenace et apprécié, artisan de la numérisation de la chaîne privée et dénicheur de programmes comme "The Voice" ou "Danse avec les stars".

"L'audiovisuel français perd un grand dirigeant. Le groupe TF1, un membre de sa famille. Je salue la mémoire d’un homme qui avait posé les jalons de la transformation de notre maison", a déclaré dans un communiqué Rodolphe Belmer, actuel PDG du groupe TF1.