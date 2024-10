Propreté de la gare Saint-Charles: réquisition d'une société de nettoyage

Le préfet de police des Bouches-du-Rhône a réquisitionné une société pour nettoyer la gare Saint-Charles de Marseille, très sale depuis plus d'un an en raison de conflits sociaux et en attente de l'attribution d'un nouveau marché, a indiqué la préfecture de police mercredi.

Dans son arrêté daté de mardi, le préfet de police réquisitionne la société Onet pour le nettoyage des sols de la gare (y compris les escaliers et les escaliers mécaniques), le parvis, mais aussi "les têtes de voies, dans le seul cas de présence de déchets".