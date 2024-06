Quick accueillera une vingtaine de stations de recharge rapide d'ici 2026

Le spécialiste européen des bornes de recharge rapide Electra a annoncé mardi s'associer avec la chaîne de restauration rapide Quick pour ouvrir et exploiter, au cours des deux prochaines années, au moins 23 stations de recharge rapide dans les restaurants futurs et existants de l'enseigne.

Ces stations auront une capacité de charge rapide de 400 kW et seront accessibles à tous, à n'importe quel moment de la journée. L'opérateur de bornes de recharge ambitionne de devenir le premier fournisseur de bornes de recharge rapide en Belgique d'ici l'été 2023, et de disposer d'un réseau de chargeurs rapides répartis sur 250 sites en Belgique et au Luxembourg d'ici 2025.

Ce déploiement débutera cet été avec l'ouverture d'une première station au Quick de Namur-Champion. Electra, qui exploite actuellement 47 stations de recharge rapide en Belgique, prévoit d'installer en moyenne six points de charge par station.