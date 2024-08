Rappel de biscuits au fromage de la marque Buiteman

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a décidé de retirer de la vente différentes sortes de biscuits au fromage de la marque Buiteman en raison de la présence possible de particules métalliques, annonce-t-elle mardi dans un communiqué. Le rappel fait suite à une notification via le système d'alerte rapide européen Food et Feed (RASFF).

Les produits ont été distribués par différents points de vente.

Le rappel concerne les biscuits "Buiteman Bio Gouda" avec comme dates de péremption (DDM) les 22/11/2024 et 10/01/2025, ainsi que les produits "Buiteman Bio Biscuits au fromage de chèvre" (DDM: 04-03-2025 et 10-05-2025), "Buiteman Bio Biscuits au gouda et oignon" (DDM: 15-11-2024 et 30-05-2025) et "Buiteman Bio Biscuits au gouda" (DDM: 16-11-2024 et 13-02-2025)

L'Afsca demande de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés.

Pour toute information complémentaire, les clients peuvent s'adresser au point de contact de l'Afsca par téléphone au 0800/13.550 ou par mail via l'adresse pointdecontact@afsca.be.