Sofina s'est distinguée en tête de l'indice Bel 20

Conforté à l'instar de ses voisins européens par la belle progression de Wall Street lundi à l'ouverture, l'indice Bel 20 progressait de 1,67% à 4.240,57 points.

Sofina (246,60) se distinguait en tête de l'indice bruxellois en s'envolant de 11,89% devant D'Ieteren (226,00) qui bondissait de 4,44%. arGEN-X (498,90) et Galapagos (25,50) gagnaient de même 2,32 et 2,08%, UCB (162,80) et Solvay (31,65) s'appréciant de 1,50 et 1,41%, Syensqo (70,76) de 0,31%.

Lotus Bakeries (11.860) gagnait 1,54% après de nouveaux sommets tandis que AB InBev (57,76) était positive de 2,12%. KBC (67,54) valait 0,93% de plus que vendredi alors qu'Ageas (46,04) perdait 0,65%, les rares baisses étant emmenées par Umicore (9,97) avec une nouvelle chute de 1,77%. Azelis (18,92) et Elia (105,50) étaient positives de 1,72 et 2,33%, la première ayant gagné jusqu'à près de 4% suite à une recommandation à l'achat. Atenor (5,50) perdait par ailleurs 1,4% alors que Brederode (107,80) et Immobel (24,65) bondissaient de 3 et 4,9%. Kinepolis (38,85) abandonnait 4,9% tandis que Van de Velde (29,65) et Jensen (43,40) reculaient de 2,1 et 2,5% ; des hausses de plus de 2% étant par contre notées en Barco (12,10), Exmar (8,87) et Home Invest (19,06).