Transavia va reprendre ses vols vers Tel-Aviv

"Transavia France annonce la reprise de ses vols vers Tel-Aviv au départ de Paris-Orly à partir du 1er février, sous réserve que la situation au Moyen-Orient ne se dégrade pas", a déclaré la compagnie dans un communiqué, en précisant que "cette décision a été prise en lien avec les autorités françaises et les équipes sûreté de Transavia France et d'Air France".

La reprise des vols va s'effectuer progressivement, à raison de deux rotations hebdomadaires du 1er au 18 février (les jeudis et dimanches); trois rotations du 19 février au 3 mars (les mardis, jeudis et dimanches); et quatre rotations du 4 au 17 mars (les mardis, jeudis, vendredis et dimanches).