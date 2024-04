USA: le régulateur FAA enquête sur le 787 Dreamliner et le 777 de Boeing

L'Agence américaine de régulation de l'aviation civile (FAA) enquête sur la conception du Boeing 787 Dreamliner et du 777, après avoir été contactée par un employé de l'avionneur affirmant que la structure de ces avions n'était pas sûre, selon plusieurs sources.

Le quotidien américain rapporte qu'un ingénieur de Boeing - identifié comme étant Sam Salehpour, employé depuis plus de dix ans par le constructeur - a contacté la FAA pour signaler que la façon dont sont assemblés les différents tronçons du fuselage du long-courrier Dreamliner pouvait affaiblir l'avion dans le temps.

"Nous enquêtons de manière approfondie sur tous les signalements", a indiqué le régulateur, réagissant à des informations publiées mardi à la mi-journée par le New York Times (NYT).

L'homme, explique le NYT, affirme que ces tronçons "sont incorrectement attachés ensemble et pourraient se dissocier les uns des autres en plein vol après avoir effectué des milliers de vols".

Sam Salehpour, selon un communiqué de ses avocats, accuse Boeing "d'avoir, de manière répétée, ignoré des inquiétudes graves concernant la sécurité et le contrôle qualité dans la construction des 787 et des 777".

"Notre client a identifié d'importants points de préoccupation en matière de sécurité et a fait tout son possible pour attirer l'attention des responsables de Boeing", indiquent les avocates Debra Katz et Lisa Banks.