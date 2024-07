Au Royaume-Uni, les candidatures insolites mettent un peu d'humour "british" dans la campagne

Cette tradition remonte aux années 1980 lorsque l'Official Monster Raving Loony Party ("Le parti officiel foldingue monstrueux") s'enregistre comme un parti politique et présente deux candidats sous le slogan "Votez pour la folie".

Un chatbot, un pub ou un héros intergalactique: la campagne électorale pour les élections législatives britanniques du 4 juillet a affiché son lot de candidatures insolites au ton souvent drôle et satirique.

Au Royaume-Uni, pour se présenter aux élections législatives, un candidat doit seulement réunir 10 signatures d'électeurs dans une circonscription et verser une caution de 500 livres (590 euros).

Le chef des travaillistes Keir Starmer, favori pour devenir le prochain Premier ministre, aura notamment face à lui Elmo, le monstre rouge de la célèbre émission de marionnette "Sesame Street", et un candidat du Loony Party qui répond au nom de Nick, l'incroyable brique volante ("The Incredible flying brick").

Cette fois, le Premier ministre Rishi Sunak est opposé dans sa circonscription de Richmond (nord) à un candidat de ce parti, mais aussi au comte Binface ("Face de poubelle"), autoproclamé "guerrier de l'espace intergalactique", vêtu d'un impressionnant uniforme gris et noir et un casque ressemblant à une poubelle.

L'afflux de ces candidatures insolites s'explique par "le sens de l'humour britannique et nos traditions en matière de satire et de dérision", explique à l'AFP Andrew Blick, professeur de sciences politiques au King's College de Londres.

Et ces dernières années, la politique est devenue "plus ridicule", la rendant "plus perméable à la satire", ajoute-t-il.

Pour lui, ce phénomène "a des bons côtés: (ces candidats) attirent l'attention sur le système, et certains problèmes qu'ils soulèvent - même sur le ton de l'humour - sont de vrais sujets" pour les électeurs.