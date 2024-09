Crise dans le secteur automobile: en Allemagne aussi, l'inquiétude monte chez Volkswagen

Depuis 1994, Volkswagen assure aux Allemands une protection d'emploi, mais cette assurance n'est aujourd'hui plus garantie par le groupe automobile. En 2023, le bénéfice d'exploitation de la marque a chuté d'un milliard d'euros. "C'est simplement que le marché ne suit plus. Depuis un moment, nous dépensons plus que nous ne gagnons. À long terme, cela ne marchera pas. L'industrie automobile européenne se trouve dans une situation très exigeante et grave. Nous devons trouver des solutions", affirme Olivier Blume, PDG du groupe.

L'éventualité de voir des usines fermées inquiète les 300 000 Allemands employés par Volkswagen. Le milieu de l'automobile en Allemagne n'a jamais autant tremblé. "J'ai toujours du sang Volkswagen dans les veinesmais cela devient très difficile", lance un employé. "On remarque que cela change de plus en plus. On est inquiets."