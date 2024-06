En plein réarmement, l'armée allemande passe une commande géante d'obus

L'armée allemande a passé une commande record d'une valeur de plus de 8,5 milliards d'euros au groupe Rheinmetall afin de se fournir en munitions d'artilleries pour reconstituer ses stocks et soutenir l'armée ukrainienne, a annoncé jeudi le groupe industriel.

Cette commande, qui porte sur des munitions d'artillerie de 155 mm, le calibre standard de l'Otan, est la "plus importante de l'histoire récente" de l'entreprise de Düsseldorf (ouest),précise un communiqué de cette dernière.

Le but du contrat sera de "reconstituer les stocks détenus par la Bundeswehr et ses alliés, et de fournir un soutien à l'Ukraine dans sa campagne de défense", a-t-il détaillé.