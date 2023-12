Erdogan se rend en Grèce pour une "nouvelle ère" de relations diplomatiques avec Athènes

M. Erdogan a déclaré qu'il discutera des "différences d'opinion" et des liens entre la Turquie et l'Union européenne avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis au cours de sa visite.

M. Erdogan reproche par ailleurs aux États-Unis de vendre des armes à la Grèce et d'"aggraver" les tensions entre les deux voisins, tout en affirmant que les États-Unis ne fournissaient pas de F-16 à la Turquie, bien qu'elle les ait payés.

Le mois dernier, M. Mitsotakis a déclaré qu'Athènes soutenait les efforts de Bruxelles pour relancer l'accord de 2016 sur les réfugiés entre la Turquie et l'UE. Cet accord, visant à lutter contre la traite des êtres humains et à encourager la Turquie à accueillir les migrants, est en effet en suspens depuis 2020.

Ankara et Athènes sont actuellement en désaccord sur un certain nombre de questions litigieuses, notamment la souveraineté sur les îles de la mer Égée et l'exploitation des ressources énergétiques en Méditerranée orientale.