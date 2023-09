Inondations en Grèce : hélicoptères et canots de sauvetage pour secourir des villageois bloqués

Des hélicoptères, des pompiers avec des canots de sauvetage et l'armée participent jeudi à une opération en vue de secourir des dizaines d'habitants de plusieurs villages bloqués par des inondations dues aux pluies diluviennes en Thessalie, la grande plaine du centre de la Grèce.

De fortes précipitations ont frappé lundi et mardi le département de Magnésie, à 300 km au nord d'Athènes, notamment son chef-lieu la ville portuaire de Volos et les villages du Mont Pilion, avant de toucher mercredi des localités autour de Karditsa et de Trikala, en Thessalie.