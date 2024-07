La visite d'Orban à Moscou "sape l'unité européenne" nécessaire à la paix

La visite rendue vendredi par le président hongrois Viktor Orban à Moscou sape l'unité et la détermination nécessaires pour mettre fin à la guerre en Ukraine, a réagi la Commission européenne. Le leader nationaliste rencontre Vladimir Poutine dans le cadre d'une "mission de paix" non concertée avec l'UE.

Un porte-parole de l'exécutif européen a rappelé dans la foulée que la politique européenne concernant la guerre d'agression que mène la Russie en Ukraine était "extrêmement claire": la stratégie européenne doit passer par le soutien à l'Ukraine et le fait de s'assurer que, "chaque fois que la résolution du conflit est discutée, l'Ukraine soit présente à la table des négociations".

"Seules l'unité et la détermination ouvriront la voie à une paix globale, juste et durable en Ukraine", a martelé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, peu après l'annonce de l'arrivée d'Orban à Moscou.

La position européenne, telle qu'énoncée dans des conclusions approuvées par les 27 Etats membres, stipule que la Russie doit retirer immédiatement et sans conditions toutes ses forces et son équipement militaire du territoire ukrainien et se conformer au droit international, a souligné une autre porte-parole.

Le processus de paix doit être géré au niveau de l'UE et pas par des initiatives individuelles, selon l'institution.

Le fait que cette visite de M. Orban se déroule cinq jours à peine après le début de la présidence hongroise du Conseil est un symbole important, estime la Commission. En conséquence, l'exécutif remet en question sa propre visite à Budapest prévue à la rentrée dans le cadre de la présidence hongroise du Conseil de l'UE.