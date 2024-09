Plus d'un demi-million de demandes d'asile sur les 6 premiers mois de 2024

Le nombre de demandeurs d'asile dans l'UE, en Norvège et en Suisse a légèrement diminué au cours du premier semestre 2024, mais reste supérieur à un demi-million. C'est ce que révèlent lundi les chiffres de l'Agence de l'Union européenne pour l'Asile (AUEA)

Sur ces 29 pays, l'Allemagne reste le pays qui a reçu le plus de demandes, 124.000, soit près d'un quart de toutes les demandes enregistrées. Selon l'AUEA, l'Allemagne elle-même a déclaré avoir reçu 30.000 demandes de moins qu'au cours de la même période de l'année dernière.

Celle-ci a enregistré 513.000 nouvelles demandes au cours des six premiers mois de l'année. C'est 6.000 de moins qu'au premier semestre 2023. Ces chiffres proviennent de tous les pays de l'UE, ainsi que de la Norvège et de la Suisse (qui ne font pas partie de l'UE). Pour l'ensemble de l'année, l'agence s'attend à plus d'un million de demandes.

Après l'Allemagne, c'est l'Espagne (88.000) et l'Italie (85.000) qui ont enregistré le plus grand nombre de demandes. La Belgique en a enregistré 17.500 environ. Par habitant, c'est à Chypre que l'on trouve le plus grand nombre de demandes (4.900).

Le groupe le plus représenté parmi les demandeurs provient de Syrie (71.000), suivie de l'Afghanistan (45.000) et du Venezuela (37.000). Ces chiffres n'incluent pas les quelque 4,5 millions d'Ukrainiens qui ont cherché refuge dans l'UE en raison de la guerre et ont bénéficié d'une protection temporaire.