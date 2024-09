Stellantis: appel à une grève "historique" en Italie contre la chute de la produc

Les principaux syndicats du secteur automobile ont appelé mardi les salariés de Stellantis en Italie à observer une grève nationale le 18 octobre pour protester contre la chute de la production et le "désengagement" du constructeur.

Ce sera "une grève historique, comme il n'y en a pas eu depuis plus de quarante ans" dans les usines de l'ancien fleuron national Fiat qui a fusionné en 2021 avec Peugeot-Citroën pour donner naissance à Stellantis, a promis Rocco Palombella, secrétaire général du syndicat Uilm.

Mais après trois années de hausse, sa production en Italie est repartie à la baisse au premier semestre, chutant de 25,2% à 303.510 véhicules. Le syndicat FIM-CISL s'attend à une production réduite à "un peu plus" d'un demi-million de véhicules pour l'ensemble de l'année.

"Face à la situation dramatique que vivent les travailleurs de Stellantis et de l'ensemble de la filière automobile depuis un certain temps déjà", les syndicats ne pouvaient pas "assister en silence à la désertification industrielle de notre pays", a commenté M. Palombella dans un communiqué.

Il a dénoncé pêle-mêle "une production qui a atteint un plus bas historique", des "périodes de chômage technique record", le "désengagement de Stellantis" et une "confusion politique totale au niveau national et européen".